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Чемпионат Европы по футболу 2024

Отец игрока сборной Бельгии раскритиковал главного тренера команды

22 Июня 2024 • 19:45 Комментировать

​Отец нападающего лондонского «Арсенала» и сборной Бельгии Леандро Троссара подверг критике наставника команды Доменико Тедеско.

- Моего сына критикуют, но он играет то на одной позиции, то на другой. Доменико Тедеско – не лучший тренер для сборной, но хоть хоть и не такой упрямый, как Мартинес. У меня нехорошее предчувствие перед сегодняшним матчем, - передаёт слова отца форварда De Morgen.

Напомним, Бельгия в стартовом матча Евро-2024 уступила Словакии со счётом 0:1. Сегодня, 22 июня, коллектив Тедеско сыграет против Румынии во втором туре, начало встречи запланировано на 22:00 по мск.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Бельгии Доменико Тедеско Леандро Троссар ещё теги
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