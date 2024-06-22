Отец игрока сборной Бельгии раскритиковал главного тренера команды

​Отец нападающего лондонского «Арсенала» и сборной Бельгии Леандро Троссара подверг критике наставника команды Доменико Тедеско.

- Моего сына критикуют, но он играет то на одной позиции, то на другой. Доменико Тедеско – не лучший тренер для сборной, но хоть хоть и не такой упрямый, как Мартинес. У меня нехорошее предчувствие перед сегодняшним матчем, - передаёт слова отца форварда De Morgen.

Напомним, Бельгия в стартовом матча Евро-2024 уступила Словакии со счётом 0:1. Сегодня, 22 июня, коллектив Тедеско сыграет против Румынии во втором туре, начало встречи запланировано на 22:00 по мск.