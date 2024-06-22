Защитник сборной Турции забил безумный автогол

Сборная Португалии наращивает отрыв в матче с турецкой командой на чемпионате Европы. Команда Роберто Мартинеса провела неудачную атаку, и защитник соперника Самет Акайдын у линии штрафной оказался сам с мячом. Он зачем-то не глядя отдавал мяч голкиперу в створ, при этом вратарь был в стороне и не мог добраться до мяча. В итоге на ровном месте турецкая сборная забила в свои ворота.

На табло 0:2. Напомним, что несколько минут назад Бернарду Силва открыл счет. Текстовый репортаж на LiveResult.ru.