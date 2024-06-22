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Чемпионат Европы по футболу 2024

Защитник сборной Турции забил безумный автогол

22 Июня 2024 • 19:33 Комментировать
Турция
0:2
Португалия
1 5.90 X 4.40 2 1.60
перерыв

Сборная Португалии наращивает отрыв в матче с турецкой командой на чемпионате Европы. Команда Роберто Мартинеса провела неудачную атаку, и защитник соперника Самет Акайдын у линии штрафной оказался сам с мячом. Он зачем-то не глядя отдавал мяч голкиперу в створ, при этом вратарь был в стороне и не мог добраться до мяча. В итоге на ровном месте турецкая сборная забила в свои ворота.

На табло 0:2. Напомним, что несколько минут назад Бернарду Силва открыл счет. Текстовый репортаж на LiveResult.ru.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Португалии Сборная Турции

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