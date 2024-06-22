Защитник Та назвал выдающимся игроком своего партнёра по сборной Германии

Защитник сборной Германии Джонатан Та поделился мнением о своём партнёре по национальной команде Тони Кроосе.

- Тони - выдающийся игрок. Мы все знаем о его качествах, о том, как он владеет мячом, нам приятно находиться с ним на одном поле. Он диктует темп игры в нужные моменты матча. Он в каждом матче выступает потрясающе, - передаёт слова футболиста пресс-служба УЕФА.

Напомним, сборная Германии, которая на чемпионате Европы – 2024 одержала две победы в двух матчах, 23 июня встретится со Швейцарией в заключительном матче группового этапа, начало запланировано на 22:00 по московскому времени.