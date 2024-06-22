Бернарду Силва открыл счёт в матче Португалия - Турция

В предпоследнем матче второго тура чемпионата Европы 2024 года играют сборные Турции и Португалии. До 22-й минуты никому не удавалось открыть счёт. И всё же пиренейцы провели голевую атаку. Бернарду Силва стал автором точного удара. Нуну Мендеш слева от границы штрафной прострелил в центр, неудачный для оборонительной стороны рикошет, и Силва уверенно пробил в цель.

Португальцы ведут 1:0 и в онлайн-таблице выходят на чистое первое место с 6 очками, у Турции 3 балла, у Чехии и Грузии - по 1. Не пропустите текстовую трансляцию на LiveResult.ru.