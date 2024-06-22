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Чемпионат Европы по футболу 2024

Наставник сборной Германии рассказал, что думает о Якине

22 Июня 2024 • 19:23 Комментировать
Швейцария
...
Германия
1 5.30 X 3.85 2 1.70
23.06 22:00

Юлиан Нагельсманн, главный тренер сборной Германии, поделился мнением о наставнике сборной Швейцарии Мурате Якине.

- Я думаю, что Мурат - хороший тренер, и мне нравится говорить с ним о футболе. Швейцария, вероятно, лучший соперник в этой группе с точки зрения индивидуальных качеств, - передаёт слова главного тренера сборной Германии пресс-служба УЕФА.

Встреча между сборными Германии и Швейцарии состоится 23 июня, стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:00 по московскому времени.

Отметим, что немцы имеют в активе шесть очков и возглавляют свою группу, швейцарцы с четырьмя баллами идут на второй позиции.

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