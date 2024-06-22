Роналду установил новый рекорд на Евро-2024

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду установил рекорд чемпионатов Европы по сыгранным матчам подряд.

В эти минуты Португалия встречается с Турцией в рамках второго тура чемпионата Европы – 2024. 39-летний Роналду вышел в стартовом составе своей команды. Данный матч стал для него уже 19-м подряд на Евро. Таким образом, он побил предыдущее достижение итальянского защитника Леонардо Бонуччи, на счету которого было 18 выходов на поле кряду.

Следить за ходом событий в матче Турция – Португалия можно в подробной текстовой трансляции, которая доступна на спортивном портале LiveResult.