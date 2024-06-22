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Чемпионат Европы по футболу 2024

Наставник сборной Чехии поздравил Грузию с набранным очком

22 Июня 2024 • 19:14 Комментировать
Грузия
1:1
Чехия

Иван Гашек, главный тренер сборной Чехии, подвёл итоги матча чемпионата Европы – 2024 с Грузией.

Напомним, встреча прошла 22 июня и завершилась вничью со счётом 1:1.

- Мы доминировали на поле, но не смогли забить второй гол. Двадцать шесть ударов говорят сами за себя. Признаемся, мы были рады, когда Грузия не реализовала свой шанс на контратаке на последних минутах.

Я хотел бы поздравить Грузию и ее тренера Саньоля с заработанным баллом. Обе команды провели игру, которая была впечатляющей для болельщиков; атмосфера была великолепной, - передаёт слова главного тренера сборной Чехии пресс-служба УЕФА.

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