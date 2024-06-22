«Разочарованы»: Капитан Чехии прокомментировал ничью с Грузией

В субботнем матче второго тура групповой стадии чемпионата Европы сборные Грузии и Чехии не смогли выявить сильнейшего (ничья 1:1). После игры комментарий дал капитан чешской команды – Томаш Соучек.

«Понятно, мы разочарованы. Мы хотели большего от этого матча: хотели победить и сделать шаг к выходу из группы. У нас было много шансов, мы должны были забить, но затем пропустили с пенальти. Нам было тяжело», - слова Соучека приводятся на сайте УЕФА.

После двух сыгранных матчей на Евро-2024 сборная Чехии имеет только один зачётный балл в своём активе. В третьем туре чешская национальная команда сыграет против Турции, этот матч пройдёт 26 июня.