Шик: «Чехия играла лучше Грузии, но их всё время спасал вратарь»

Нападающий сборной Чехии Патрик Шик прокомментировал результат матча против сборной Грузии.

Встреча второго тура чемпионата Европы – 2024 завершилась вничью со счетом 1:1.

— Мы добыли одно очко, нам хотелось большего. Мы играли лучше соперника, создали больше моментов, но их все время спасал вратарь, — цитирует Idnes.

При этом футболист отметил, что в самом конце Чехия допустила глупую ошибку и могла проиграть, но теперь все будет решаться в последнем туре.

Сам Шик провел на поле 68 минут, отметился забитым мячом, но был вынужден покинуть поле из-за травмы.

После двух туров у Чехии одно набранное очко. В третьем туре команда сыграет с Турцией.