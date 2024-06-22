Лидер Чехии Шик высказался о травме

Патрик Шик, один из ведущих футболистов национальной сборной Чехии, дал комментарий по поводу травмы, которую он получил в субботнем матче чемпионата Европы против Грузии. Как известно, Шик забил гол, но в скором времени был вынужден покинуть поле.

«Моя травма? Ситуация нехорошая, но сейчас я не могу вам сказать, что будет дальше», - слова Шика приводит чешский Idnes.

Напомним, что матч сборных Грузии и Чехии на Евро-2024 завершился вничью со счётом 1:1. В турнирном плане этот результат вряд ли устроил какую-то из команд, поскольку они после двух туров имеют по одному очку в своих активах.