Сборная Чехии установила необычный рекорд на Евро

Сборная Чехии не смогла обыграть Грузию в матче второго тура группового этапа чемпионата Европы. Чешские футболисты доминировали на футбольном поле, но добились лишь ничьей со счётом 1:1.

За 90 игровых минут игроки сборной Чехии нанесли сразу 12 ударов в створ ворот. Как сообщает Opta, это самый высокий показатель ударов в створ в истории Евро для команды, которая не смогла выиграть матч. Правда, показатели собираются только 1980 года.

В третьем туре групповой стадии Евро-2024 сборная Чехии будет играть против Турции. Матч пройдёт в среду, 26 июня. Чехи ещё сохраняют шансы на попадание в плей-офф турнира.