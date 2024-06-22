Сёмин: «Грузии не хватает атакующих действий»

Российский тренер Юрий Сёмин высказался об игре сборной Грузии в минувшем матче с Чехией.

Встреча второго тура чемпионата Европы – 2024 завершилась ничейным результатом – 1:1.

Сёмин признался, что болел за сборную Грузии, ведь там выступают сразу два экс-игрока «Локомотива»: Хвича Кварацхелия и Соломон Кверквелия.

«С тренером Саньолем команда больше времени уделяет оборонительной игре, они пропускают мало мячей. Не хватает атакующих действий, чтобы был баланс», — цитирует Сёмина «РБ Спорт».

При этом специалист считает, что Грузия ни в чем не уступает чехам, поэтому поклонникам команды не нужно расстраиваться.

После двух сыгранных туров у сборной Грузии всего один зачетный балл.