Сёмин: «Грузии не хватает атакующих действий»

Российский тренер Юрий Сёмин высказался об игре сборной Грузии в минувшем матче с Чехией.
Встреча второго тура чемпионата Европы – 2024 завершилась ничейным результатом – 1:1.
Сёмин признался, что болел за сборную Грузии, ведь там выступают сразу два экс-игрока «Локомотива»: Хвича Кварацхелия и Соломон Кверквелия.
«С тренером Саньолем команда больше времени уделяет оборонительной игре, они пропускают мало мячей. Не хватает атакующих действий, чтобы был баланс», — цитирует Сёмина «РБ Спорт».
При этом специалист считает, что Грузия ни в чем не уступает чехам, поэтому поклонникам команды не нужно расстраиваться.
После двух сыгранных туров у сборной Грузии всего один зачетный балл.
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