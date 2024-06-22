Вратарь Грузии Мамардашвили – лучший игрок матча с Чехией

В первом матче субботы на чемпионате Европы сражались сборные Грузии и Чехии. Чешская команда создала больше опасных моментов, но при этом игра завершилась вничью со счётом 1:1. Более того, в последней атаке грузинские футболисты едва не вырвали три очка.

Лучшим игроком матча был признан голкипер сборной Грузии Георгий Мамардашвили. Он пропустил один гол, но при этом совершил сразу 9 сэйвов. На сайте УЕФА также отмечается, что Мамардашвили за 90 минут в рамке ворот преодолел 4,1 километра.

В третьем туре группового этапа Евро-2024 сборная Грузии будет играть против Португалии. Матч пройдёт в среду, 26 июня.