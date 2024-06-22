Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
100 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Группа A
Германия 2 6
Швейцария 2 4
Шотландия 2 1
Венгрия 2 0
Группа B
Испания 2 6
Италия 2 3
Албания 2 1
Хорватия 2 1
Группа C
Англия 2 4
Дания 2 2
Словения 2 2
Сербия 2 1
Группа D
Нидерланды 2 4
Франция 2 4
Австрия 2 3
Польша 2 0
Группа E
Румыния 1 3
Украина 2 3
Словакия 2 3
Бельгия 1 0
Группа F
Турция 2 4
Португалия 2 4
Чехия 2 1
Грузия 2 1
Чемпионат Европы по футболу 2024

Лучшие и худшие игроки матча Грузия – Чехия

22 Июня 2024 • 18:28 Комментировать
Грузия
1:1
Чехия

Сборные Грузии и Чехии разошлись ничейным результатом во втором туре группового этапа Евро-2024. Счёт открыл Жорж Микаутадзе с пенальти перед самым перерывом, а за чехов во втором тайме отличился Патрик Шик. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» выбрало по два лучших и худших игроков встречи из каждой команды.

Статистика матча: владение мячом – 38:62, удары по воротам – 5:27, в створ – 1:12, угловые – 5:11.

 

Протокол игры  
Грузия1:1Чехия
(1:0) Микаутадзе Жорж45'  
  59'Шик Патрик (1:1)
Мамардашвили ГеоргийКверквелия Соломон 82' (Лобжанидзе Саба ( 82') Кашия Гурам  36'Двали ЛашаКакабадзе ОтарМеквабишвили Анзор  83'Кочорашвили Георгий  90'Цитаишвили Георгий 62' (Чакветадзе Георгий ( 62') Давиташвили Зурико 62' (Лочошвили Лука ( 62') Микаутадзе Жорж 88' (Квилитая Георгий ( 88') Кварацхелия Хвича 82' (Гвелесиани Георгий ( 82'  82')
Запасные: Лория ГиоргиКитеишвили ОтарЗивзивадзе БудуГугешашвили ЛукаШенгелия ЛеванКвеквескири НикаГочолеишвили ГиоргиТабидзе ДжемалАлтунашвили СандроСигуа Габриэль
Штанек ЙиндрихГолеш Томаш  53'Хранак РобинКрейчи Ладислав IIЦоуфал Владимир  18'Соучек Томаш  81'Провод Лукаш  40' 81' (Барак Антонин ( 81') Журасек Давид  47' 81' (Шевчик Петр ( 81') Черны Вацлав 55' (Лингр Ондржей ( 55') Шик Патрик 68' (Хитил Моймир ( 68') Гложек Адам 55' (Юрасек Матей ( 55')
Запасные: Черв ЛукашВлчек ТомашХори ТомашЯрош ВитезславДоудера ДавидКухта ЯнКоварж МатейВитик МартинЗима ДавидШулц Павел
22 июня. Стадион "Фолькспаркштадион" (Гамбург).

ЛУЧШИЕ ИГРОКИ МАТЧА

ГЕОРГИЙ МАМАРДАШВИЛИ. Оформил целых одиннадцать сэйвов – никто из его коллег столько раз не спасал свои ворота на этом турнире. Этим всё и сказано. Да, пропустил от Шика, но без вины. Да, пропустил в первом тайме незасчитанный гол от Гложека, но там слишком короткое расстояние было, чтобы требовать от вратаря чёткого отражения.

ПАТРИК ШИК. Разразился аж семью ударами по чужим воротам, четыре из которых выдались в створ, а один превратился в гол. Когда Шик забивал грудью, ему было главное не тронуть мяч рукой, и он справился с той задачей. Выиграл четыре из шести единоборств. Вскоре после проведённого гола был заменён из-за травмы.

ХУДШИЕ ИГРОКИ МАТЧА

САБА ЛОБЖАНИДЗЕ. Всё испортил на последних секундах встречи. Вышел на замену поздно – значит, ноги не были забиты. Получил идеальный момент в контратаке, однако запорол его, без сопротивления пробив выше створа. Этот промах вполне может стоить сборной Грузии путёвки в стадию плей-офф.

РОБИН ХРАНАК. Оплошностей в матче с Португалией ему показалось мало, и он пустился «улучшать» персональную статистику. Привёз в ворота чехов никоим образом не нужный пенальти на издыхании первого тайма. Зачем-то сыграл рукой в своей штрафной площади, когда ситуация того не требовала. Микаутадзе с точки не промахнулся. Здесь тоже так: вероятно, именно из-за этого Чехия не попадёт в 1/8 финала Евро.

Кирилл Иванцов

Сколько ещё спасений оформит Мамардашвили на Евро-2024?
0 1-10 11-20 21-30 31-40 41-50 Более 50
РезультатыАрхив
👍 1
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Сборная Грузии Сборная Чехословакии

Новости по матчу

Сегодня, 22 Июня
19:07
«Разочарованы»: Капитан Чехии прокомментировал ничью с Грузией
19:05
Шик: «Чехия играла лучше Грузии, но их всё время спасал вратарь»
19:01
Лидер Чехии Шик высказался о травме
18:43
Сёмин: «Грузии не хватает атакующих действий»
18:28
Вратарь Грузии Мамардашвили – лучший игрок матча с Чехией
18:28
Лучшие и худшие игроки матча Грузия – Чехия
18:22
На Евро-2024 больше не будет матчей в 16:00
17:57
Стена Мамардашвили и хронический Хранак: Грузия упустила победу над Чехией 3
17:38
Сборная Чехии потеряла важного футболиста на Евро-2024
17:24
Сборная Чехии всё же взломала оборону грузинской команды
17:08
Грузин Микаутадзе вошёл в тройку лучших бомбардиров Евро-2024
16:51
Сборная Грузии открыла счёт в матче с Чехией
15:30
Грузия - Чехия: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:1
14:58
Сборные Грузии и Чехии назвали составы на матч Евро-2024
13:50
Гвазава назвал преимущество сборной Грузии перед другими командами
13:10
Джанашия: «В матче с Чехией Грузии надо играть только на победу»
11:50
Сосо Павлиашвили: «Чехия накинется на Грузию, но грузины должны выстоять!»
10:26
Саньоль: «Не могу утверждать, что Чехия уступает по силе Португалии и Турции»
02:02
Грузия - Чехия: где смотреть прямую трансляцию онлайн
21 Июня
21:30
Грузия – Чехия: прогноз и ставки БК Pinnacle
16:59
Ставка и прогноз на матч Грузия — Чехия Евро-2024 — 22 июня 2024
16:00
Актуальный прогноз и ставка на матч Грузия – Чехия Евро-2024 – 22 июня 2024
19 Июня
23:59
Ставка и прогноз на точный счёт матча Грузия — Чехия Евро 2024 — 22 июня 2024
16:15
Актуальная ставка и прогноз на матч Грузия – Чехия Евро-2024 – 22 июня 2024
00:01
Ставка и прогноз на матч Грузия – Чехия Евро-2024 – 22 июня 2024
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
100 $ Получить
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
«Спартак» принял решение по Николсону, Бальде и Мелёшину Роналду заявил о дате завершения карьеры в сборной, а «Реал» выбрал нового тренера – в главных слухах недели Винисиус сделал выбор между «Реалом» и «ПСЖ» Стало известно, какой оклад Кордоба запросил у «Спартака» Тренер Украины Ребров объяснил, почему в воротах сыграл Трубин, а не Лунин Пике назвал футболиста, который определит эпоху - это не Мбаппе и Беллингем «Реал» продаёт двух футболистов - названы оба имени Первая команда вылетела с Евро-2024 Не Винисиус и не Беллингем: Хоселу назвал игрока «Реала», который должен получить «Золотой мяч» Тренер Польши после поражения высказался о Левандовски
Самый скучный матч Евро-2024: кивок Беллингема принёс Англии минимальную победу над Сербией Ошибки в обороне, промахи в атаке: сборная Украины начала Евро с 0:3 от Румынии Месси рассказал, чем займётся после завершения карьеры Модрич уже не тот? Сборная Испании за тайм разгромила команду Хорватии Автогол оторвался в споре бомбардиров: Испания дожала Италию с помощью Калафьори и выиграла группу Гюлер – крутая мощь: Турция повергла Грузию в боевом матче Сборная Германии переиграла венгров и первой вышла в плей-офф домашнего Евро Президент «Реала» Перес выбрал тренера на замену Анчелотти Роналду заявил о дате завершения карьеры в сборной, а «Реал» выбрал нового тренера – в главных слухах недели УЕФА ввёл запрет на флаги России
Спортивные новости
Овечкин попал в список игроков НХЛ с самыми неэффективными контрактами Хайман побил рекорд Овечкина в НХЛ «Эдмонтон» расправился с «Флоридой» и сравнял счёт в финальной серии Кубка Стэнли Медведев уступил 42-й ракетке мира во втором круге турнира в Галле и сломал ракетку Плющев рассказал, почему Радулов решил перейти в ярославский «Локомотив». Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
Окончен
Грузия Грузия
Чехия Чехия
1
1
4.20 3.70 1.85
Видео
25 мин
Турция Турция
Португалия Португалия
0
1
5.00 3.80 1.70
Видео
22.06.24 в 22:00
Бельгия Бельгия
Румыния Румыния
1.60 3.90 6.00
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 22 Июня
19:23 · Чемпионат Европы 2024
Наставник сборной Германии рассказал, что думает о Якине
19:20 · Чемпионат Европы 2024
Роналду установил новый рекорд на Евро-2024
19:14 · Чемпионат Европы 2024
Наставник сборной Чехии поздравил Грузию с набранным очком
19:07 · Чемпионат Европы 2024
«Разочарованы»: Капитан Чехии прокомментировал ничью с Грузией
19:05 · Чемпионат Европы 2024
Шик: «Чехия играла лучше Грузии, но их всё время спасал вратарь»
19:01 · Чемпионат Европы 2024
Лидер Чехии Шик высказался о травме
18:52 · Чемпионат Европы 2024
Сборная Чехии установила необычный рекорд на Евро
18:43 · Чемпионат Европы 2024
Сёмин: «Грузии не хватает атакующих действий»
18:30 · Чемпионат Европы 2024
Турция - Португалия: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0 3
18:28 · Чемпионат Европы 2024
Вратарь Грузии Мамардашвили – лучший игрок матча с Чехией
18:22 · Чемпионат Европы 2024
На Евро-2024 больше не будет матчей в 16:00
18:05 · Чемпионат Европы 2024
Богосавац: «Я знаю, что все русские болеют за Сербию»
17:58 · Чемпионат Европы 2024
Роналду – в основе: Сборные Турции и Португалии назвали составы
17:42 · Чемпионат Европы 2024
Габулов назвал вратаря, который стал открытием Евро-2024
17:38 · Чемпионат Европы 2024
Сборная Чехии потеряла важного футболиста на Евро-2024
Все новости