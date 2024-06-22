Лучшие и худшие игроки матча Грузия – Чехия

Сборные Грузии и Чехии разошлись ничейным результатом во втором туре группового этапа Евро-2024. Счёт открыл Жорж Микаутадзе с пенальти перед самым перерывом, а за чехов во втором тайме отличился Патрик Шик. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» выбрало по два лучших и худших игроков встречи из каждой команды.

Статистика матча: владение мячом – 38:62, удары по воротам – 5:27, в створ – 1:12, угловые – 5:11.

ЛУЧШИЕ ИГРОКИ МАТЧА

ГЕОРГИЙ МАМАРДАШВИЛИ. Оформил целых одиннадцать сэйвов – никто из его коллег столько раз не спасал свои ворота на этом турнире. Этим всё и сказано. Да, пропустил от Шика, но без вины. Да, пропустил в первом тайме незасчитанный гол от Гложека, но там слишком короткое расстояние было, чтобы требовать от вратаря чёткого отражения.

ПАТРИК ШИК. Разразился аж семью ударами по чужим воротам, четыре из которых выдались в створ, а один превратился в гол. Когда Шик забивал грудью, ему было главное не тронуть мяч рукой, и он справился с той задачей. Выиграл четыре из шести единоборств. Вскоре после проведённого гола был заменён из-за травмы.

ХУДШИЕ ИГРОКИ МАТЧА

САБА ЛОБЖАНИДЗЕ. Всё испортил на последних секундах встречи. Вышел на замену поздно – значит, ноги не были забиты. Получил идеальный момент в контратаке, однако запорол его, без сопротивления пробив выше створа. Этот промах вполне может стоить сборной Грузии путёвки в стадию плей-офф.

РОБИН ХРАНАК. Оплошностей в матче с Португалией ему показалось мало, и он пустился «улучшать» персональную статистику. Привёз в ворота чехов никоим образом не нужный пенальти на издыхании первого тайма. Зачем-то сыграл рукой в своей штрафной площади, когда ситуация того не требовала. Микаутадзе с точки не промахнулся. Здесь тоже так: вероятно, именно из-за этого Чехия не попадёт в 1/8 финала Евро.

Кирилл Иванцов