На Евро-2024 больше не будет матчей в 16:00

В субботу на чемпионате Европы проходит матч второго тура группового этапа между сборными Грузии и Чехии. Команды за 90 мину создали приличное количество опасных моментов, но не смогли выявить сильнейшего – после финального свистка на табло горел счёт 1:1.

Стоит сказать, что это был последний матч Евро-2024, который начался в 16:00 по московскому времени. Матчи третьего тура групповой стадии и матчи плей-офф будут стартовать в 19:00 и 22:00.

Добавим, что финал чемпионата Европы – 2024 пройдёт в воскресенье, 14 июля. Битва за трофей будет проходить на Олимпийском стадионе в Берлине.