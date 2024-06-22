Богосавац: «Я знаю, что все русские болеют за Сербию»

Сербский защитник «Ахмата» Мирослав Богосавац высказался о поддержке со стороны российских болельщиков.

«Я знаю, что все русские болеют за Сербию. В Германию прилетело много российских болельщиков. Я знал, что так и будет, потому что мы братья! Нам очень приятно», — заявил Богосавац Metaratings.

Футболист отметил, что каждый футболист сборной Сербии знает о поддержке россиян.

После двух сыгранных туров сборная Сербии занимает последнее место в турнирной таблице группы C, набрав всего один балл.

В третьем туре сербы сыграют против Дании. Поединок пройдет 25 июня, начало события — в 22:00 по столичному времени.