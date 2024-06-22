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Чемпионат Европы по футболу 2024

Роналду – в основе: Сборные Турции и Португалии назвали составы

22 Июня 2024 • 17:58 Комментировать
Турция
...
Португалия
1 5.90 X 4.40 2 1.60
Через 0 ч. 30 мин.

В субботу вечером на чемпионате Европы – 2024 сыграют сборные Турции и Португалии. Стартовые составы команд приводим ниже.

Состав Турции: Байиндыр, Челик, Акайдын, Кекчю, Актюркоглу, Чалханоглу, Бардакджи, Кадыоглу, Йылмаз, Айхан, Акгюн.

Состав Португалии: Кошта, Канселу, Пепе, Диаш, Мендеш, Пальинья, Витинья, Бруну Фернандеш, Бернарду Силва, Леау, Роналду.

Матч между сборными Турции и Португалии стартует в 19:00 по московскому времени. Следить за игрой можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.

В первом туре сборная Турции обыграла Грузию (3:1), а Португалия – Чехию (2:1).

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