Стена Мамардашвили и хронический Хранак: Грузия упустила победу над Чехией

На Евро-2024 прошёл последний матч раннего, дневного слота (16:00 по московскому времени). Сборная Грузии соперничала со сборной Чехии в рамках группы F.

И Грузия, и Чехия проиграли в первом туре. При этом они были там близки к ничейным результатам. Чехия в большей степени – она пропустила решающий гол от Португалии только в компенсированное время (1:2). Грузия пропустила ключевой мяч от Турции в середине второго тайма, а в добавленное время устроила навал, но не смогла вырвать одно очко и ещё напоролась на результативную контратаку (1:3).

Польша и Австрия вчера находились в похожей ситуации. Поляки проиграли в их очном матче и лишились шансов на плей-офф по итогам ничьей Нидерландов и Франции. Сборная Польши наглядно продемонстрировала, какая судьба могла постичь неудачника матча Грузия – Чехия уже по итогам второго тура. Проигравший рисковал получить третий тур в качестве формальности.

На третьей-четвёртой минутах Мамардашвили пришлось аж трижды спасать свою команду. Цоуфал метнул аут с правого фланга в чужую штрафную площадь. Юрасек принял мяч на грудь в области дальней штанги и пробил так, что Мамардашвили отразил ногой. Через секунды Гложек ударял с другой стороны – вновь вратарь в деле. И после углового вратарь «Валенсии» выручил свою команду, парировав попытку Шика.

Подходы грузинской команды не оборачивались голевыми моментами. Как максимум Давиташвили падал в чужой штрафной, но на пенальти то реально не тянуло. А чехи продолжали аутную практику. На 23-й минуте очередной вброс из-за боковой, от верховой борьбы Крейчи и Двали мяч переходит к Гложеку. Тот бьёт с близкого расстояния, сфера отскакивает от лица Мамардашвили и от лица Гложека рикошетит в ворота.

Однако сохраняется счёт 0:0. Оказывается, что мяч ещё коснулся руки Гложека перед заходом в сетку. Поэтому отмена гола. Дальше к перерыву грузины поддавили чехов таким же режимом – забросами, подачами, доставками. И не зря старалась кавказская команда. На добавленной минут Хвича подал стандарт, а Кашия подцепил мяч в чужой штрафной и ударил – Штанек отбил сферу. Но дело-то в другом было.

Хранак продлил персональную неудачную серию. В матче с Португалией он забил автогол и привёз поздний гол Консейсау. А тут Хранак сыграл отставленной рукой в своей штрафной ещё до удара Кашии. Главный арбитр Даниэль Зиберт посмотрел видеоповтор и назначил пенальти. Микаутадзе с одиннадцатиметрового несильно пробил в правый угол, в то время как Штанек кинулся в другую сторону (1:0).

Но запаса прочности сборная Грузии не имеет. Шику позволили опасно пробить до наступления перерыва, но неподражаем был Мамардашвили. Второй тайм черноморская сборная начала активно, после чего инициатива предсказуемо перекатилась к Чехии. Надо, надо было грузинам реализовывать контратаку. Кварацхелия разогнал её, а Меквабившили метров с пятнадцати не попал в правый угол.

Тут сработала заезженная футбольная стереотипность. Вряд ли стоит уточнять, какая. Цоуфал подал угловой справа, Лингр пробил головой из-под Кверквелии, а мяч срикошетил от левой штанги и позже от груди Шика в ворота (1:1). Работу над ошибками не провели грузины. Почти сразу Цоуфал навесил с очередного корнера, и ударил головой Крейчи. Повезло номинальным хозяевам, что мимо створа и не замкнул никто.

Шика заменили из-за травмы. Появившийся вместо него Хитил остро бил после доставки слева от Журасека, однако Мамардашвили блеснул очередным спасением. Кварацхелия браковал в ответных атаках и был заменён. Чехия не дожала соперника – итогом ничья стала. Лобжанидзе на последних секундах запорол чудесный момент в контратаке, пробив вне створа. По первому очку набрали обе команды. В третьем туре грузины сойдутся с португальцами, а чехи столкнутся с турками.

Кирилл Иванцов