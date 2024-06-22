Габулов назвал вратаря, который стал открытием Евро-2024

Экс-вратарь «Динамо» Владимир Габулов рассказал, какой голкипер его удивил на текущем чемпионате Европы.

Габулов заявил, что стилю игры ему симпатизирует австриец Патрик Пенц, который здорово играет ногами и уверен в своих действиях.

«Для меня это неожиданность. Открытие. Но чтобы затмить топ-вратарей, сборная Австрии должна выйти в плей-офф и дойти хотя бы до полуфинала», — приводит слова Габулова «Спорт-Экспресс».

После двух сыгранных туров сборная Австрии занимает третье место в турнирной таблице группы D, имея в своей копилке три набранных очка.

В третьем туре группового этапа австрийцы сыграют с Нидерландами. Матч пройдет 25 июня, начало — в 19:00 по мск.