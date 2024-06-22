Сборная Чехии потеряла важного футболиста на Евро-2024

В субботу на чемпионате Европы проходит матч между сборными Грузии и Чехии. По ходу второго тайма чешской команде удалось сравнять счёт, когда дальнюю штагу замкнул нападающий Патрик Шик. В скором времени Шик почувствовал боль в икроножной мышце, и ему понадобилась замена.

Патрик Шик является очень важным игроком для сборной Чехии. Как тут не вспомнить, что на прошлом чемпионате Европы Шик разделил с Криштиану Роналду первое место в гонке бомбардиров (они забили по 5 голов).

Следить за матчем между сборными Грузии и Чехии можно в текстовой трансляции, которую проводит портал LiveResult.