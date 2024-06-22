Грузин Микаутадзе вошёл в тройку лучших бомбардиров Евро-2024

В субботу на чемпионате Европы проходит матч между сборными Грузии и Чехии. В концовке первого тайма «крестоносцам» удалось открыть счёт, когда Жорж Микаутадзе реализовал одиннадцатиметровый удар.

В первом матче Евро-2024, в котором Грузия проиграла Турции со счётом 1:3, Микаутадзе тоже забил. Таким образом, грузин вошёл в тройку лучших бомбардиров текущего турнира. По два забитых гола также имеют Джамал Мусиала из сборной Германии и Иван Шранц из сборной Словакии.

Следить за дальнейшим развитием событий в матче сборных Грузии и Чехии можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.