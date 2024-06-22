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Чемпионат Европы по футболу 2024

Сборная Грузии открыла счёт в матче с Чехией

22 Июня 2024 • 16:51 Комментировать
Грузия
1:1
Чехия
1 4.80 X 3.80 2 1.80
2-й тайм

В компенсированное время первого тайма матча Евро-2024 между сборными Грузии и Чехии был назначен пенальти в пользу грузинской команды. Причина: игра рукой Робина Хранака поле стандарта у его ворот. В итоге к мячу подошел Жорж Микаутадзе. Мяч направлен впритирку с правой штангой, а голкипер не угадал направление удара.

1:0 в пользу сборной Грузии, которая набирает три очка в онлайн-таблице, столько же у футболистов из Португалии и Турции. У чехов пока нет баллов. Поминутная текстовая трансляция на LiveResult.ru.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Чехии Сборная Грузии

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