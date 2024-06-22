Сборная Грузии открыла счёт в матче с Чехией

В компенсированное время первого тайма матча Евро-2024 между сборными Грузии и Чехии был назначен пенальти в пользу грузинской команды. Причина: игра рукой Робина Хранака поле стандарта у его ворот. В итоге к мячу подошел Жорж Микаутадзе. Мяч направлен впритирку с правой штангой, а голкипер не угадал направление удара.

1:0 в пользу сборной Грузии, которая набирает три очка в онлайн-таблице, столько же у футболистов из Португалии и Турции. У чехов пока нет баллов. Поминутная текстовая трансляция на LiveResult.ru.