Роналду мило отреагировал на футболку «Реала»

Криштиану Роналду готовится ко второму матчу сборной Португалии на чемпионате Европы. В субботу вечером команда Роберто Мартинеса будет играть против Турции. В социальных сетях появилось видео, на котором нападающий Криштиану Роналду раздаёт автографы болельщикам. Один из фанатов попросил 39-летнего футболиста расписаться на футболке «Реала». Криштиану мило улыбнулся и удовлетворил просьбу.

Напомним, что в первом матче на Евро-2024 сборная Португалии обыграла Чехию со счётом 2:1.

Матч между сборными Турции и Португалии стартует в 19:00 по московскому времени, не пропустите текстовую трансляцию.