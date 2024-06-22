Масалитин: «Каждое столкновение будет отражаться на повреждении Мбаппе»

Ветеран ЦСКА Валерий Масалитин высказался о том, как на французском нападающем Килиане Мбаппе отразится маска.

Напомним, в первом туре чемпионата Европы – 2024 Мбаппе сломал нос. В ближайших матчах он выйдет на поле в специальной маске.

«Очевидно, что каждое игровое столкновение будет отражаться на его повреждении. Возможно, какие-то последствия травмы станут напоминать о себе еще некоторое время», — приводит слова Масалитина Vprognoze.

По итогам двух сыгранных туров сборная Франции занимает второе место в турнирной таблице группы D, имея в своей копилке четыре набранных очка.

В заключительном туре группового этапа подопечные Дидье Дешама сразятся с Польшей. Игра между командами пройдет 25 июня.