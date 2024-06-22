Фанаты разносят Саутгейта из-за ситуации с Шоу

Защитник Люк Шоу не играл с февраля, но всё же был включён в заявку сборной Англии на чемпионат Европы. Ожидалось, что Шоу полностью восстановится ко второй игре, но нет. Похоже, защитник не будет готов сыграть и в третьем матче на турнире против Словении. Таким образом, слева в обороне снова будет действовать правоногий Киран Триппьер.

Портал Goal обратил внимание на то, что фанаты сборной Англии в социальных сетях разносят Гарета Саутгейта за решение включить Люка Шоу в заявку.

«Ужасное решение Саутгейта. О чём он думал?» - написал один из болельщиков.

«Заявить одного левого защитника, причём травмированного, - гениальный ход Саутгейта», - написал другой фанат.

И подобных комментариев очень много.