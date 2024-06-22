Роналду написал одно слово перед матчем Евро-2024

В субботу сборная Португалии проведёт свой второй матч на чемпионате Европы – против Турции. Звёздный нападающий португальской национальной команды Криштиану Роналду накануне сделал публикацию в социальных сетях. Под своим фото 39-летний бомбардир оставил только одно слово.

«Готов», - написал Роналду.

В первом матче на Евро-2024 сборная Португалии добилась волевой победы над Чехией со счётом 2:1. Криштиану Роналду провёл на футбольном поле все 90 минут, но не смог отметиться результативным действием.

Следить за матчем между сборными Турции и Португалии можно будет в текстовой трансляции.