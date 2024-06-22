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Чемпионат Европы по футболу 2024

Роналду написал одно слово перед матчем Евро-2024

22 Июня 2024 • 15:54 Комментировать (1)
Турция
...
Португалия
1 5.90 X 4.40 2 1.60
Через 2 ч. 37 мин.

В субботу сборная Португалии проведёт свой второй матч на чемпионате Европы – против Турции. Звёздный нападающий португальской национальной команды Криштиану Роналду накануне сделал публикацию в социальных сетях. Под своим фото 39-летний бомбардир оставил только одно слово.

«Готов», - написал Роналду.

В первом матче на Евро-2024 сборная Португалии добилась волевой победы над Чехией со счётом 2:1. Криштиану Роналду провёл на футбольном поле все 90 минут, но не смог отметиться результативным действием.

Следить за матчем между сборными Турции и Португалии можно будет в текстовой трансляции.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Сборная Португалии

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Комментарии (1) Все комментарии
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Alex1972
22 Июня 2024 в 16:17
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