Райс назвал проблему сборной Англии

Полузащитник сборной Англии Деклан Райс назвал проблему команды. На Евро-2024 «три льва» обыграли Сербию (1:0) и сыграли вничью с Данией (1:1), не показав при этом качественной игры.

«Иногда мне кажется, что мы оказываем на себя слишком большое давление вместо того, чтобы просто выйти и играть в свой футбол. Я думаю, что и внешнее давление сейчас тоже высокое из-за того, какие сезоны провели наши футболисты. Посмотрите на наших атакующих игроков – Кейн, Беллингем, Сака и Фоден забили больше сотни голов!» - сказал Райс журналистам.

В третьем туре группового этапа чемпионата Европы сборная Англии сыграет против Словении.