Звезда фильмов для взрослых устроила конкурс прогнозов на Евро-2024

Ева Эльфи, звезда фильмов для взрослых, устроила конкурс прогнозов для любителей футбола и не только. Девушка предложила своим подписчикам в социальных сетях угадать счёт и победителя финала чемпионата Европы. Победителям Ева купит пиво.

«Давайте договоримся – я покупаю пиво в Берлине для всех, кто угадает счёт и победителя финала. Увидимся на игре!» - написала Ева.

В настоящий момент на чемпионате Европы проходят матчи второго тура группового этапа. На сегодняшний день путёвки в плей-офф турнира себе обеспечили только две команды – сборная Германии и сборная Испании.