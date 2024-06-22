Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
100 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Группа A
Германия 2 6
Швейцария 2 4
Шотландия 2 1
Венгрия 2 0
Группа B
Испания 2 6
Италия 2 3
Албания 2 1
Хорватия 2 1
Группа C
Англия 2 4
Дания 2 2
Словения 2 2
Сербия 2 1
Группа D
Нидерланды 2 4
Франция 2 4
Австрия 2 3
Польша 2 0
Группа E
Румыния 1 3
Украина 2 3
Словакия 2 3
Бельгия 1 0
Группа F
Турция 1 3
Португалия 1 3
Чехия 2 1
Грузия 2 1
Чемпионат Европы по футболу 2024

Звезда фильмов для взрослых устроила конкурс прогнозов на Евро-2024

22 Июня 2024 • 15:38 Комментировать

Ева Эльфи, звезда фильмов для взрослых, устроила конкурс прогнозов для любителей футбола и не только. Девушка предложила своим подписчикам в социальных сетях угадать счёт и победителя финала чемпионата Европы. Победителям Ева купит пиво.

«Давайте договоримся – я покупаю пиво в Берлине для всех, кто угадает счёт и победителя финала. Увидимся на игре!» - написала Ева.

В настоящий момент на чемпионате Европы проходят матчи второго тура группового этапа. На сегодняшний день путёвки в плей-офф турнира себе обеспечили только две команды – сборная Германии и сборная Испании.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Ева Эльфи
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
100 $ Получить
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Тренер «Спартака» Станкович ответил на вопрос о Промесе «Реал Сосьедад» принял решение по Захаряну «Спартак» принял решение по Николсону, Бальде и Мелёшину Роналду заявил о дате завершения карьеры в сборной, а «Реал» выбрал нового тренера – в главных слухах недели Винисиус сделал выбор между «Реалом» и «ПСЖ» Стало известно, какой оклад Кордоба запросил у «Спартака» Пике назвал футболиста, который определит эпоху - это не Мбаппе и Беллингем «Реал» продаёт двух футболистов - названы оба имени Тренер Украины Ребров объяснил, почему в воротах сыграл Трубин, а не Лунин В «Спартаке» назвали условие трансфера Месси
Назван лучший испанский футболист в истории: Касильяс – третий, Рауль – седьмой Месси рассказал, чем займётся после завершения карьеры Ошибки в обороне, промахи в атаке: сборная Украины начала Евро с 0:3 от Румынии Самый скучный матч Евро-2024: кивок Беллингема принёс Англии минимальную победу над Сербией Модрич уже не тот? Сборная Испании за тайм разгромила команду Хорватии Автогол оторвался в споре бомбардиров: Испания дожала Италию с помощью Калафьори и выиграла группу Гюлер – крутая мощь: Турция повергла Грузию в боевом матче Сборная Германии переиграла венгров и первой вышла в плей-офф домашнего Евро УЕФА ввёл запрет на флаги России Президент «Реала» Перес выбрал тренера на замену Анчелотти
Спортивные новости
Овечкин попал в список игроков НХЛ с самыми неэффективными контрактами Хайман побил рекорд Овечкина в НХЛ «Эдмонтон» расправился с «Флоридой» и сравнял счёт в финальной серии Кубка Стэнли Медведев уступил 42-й ракетке мира во втором круге турнира в Галле и сломал ракетку Плющев рассказал, почему Радулов решил перейти в ярославский «Локомотив». Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
22 мин
Грузия Грузия
Чехия Чехия
0
0
4.20 3.70 1.85
Видео
22.06.24 в 19:00
Турция Турция
Португалия Португалия
5.00 3.80 1.70
Видео
22.06.24 в 22:00
Бельгия Бельгия
Румыния Румыния
1.60 3.90 6.00
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 22 Июня
16:13 · Чемпионат Европы 2024
Масалитин: «Каждое столкновение будет отражаться на повреждении Мбаппе»
16:04 · Чемпионат Европы 2024
Фанаты разносят Саутгейта из-за ситуации с Шоу
15:54 · Чемпионат Европы 2024
Роналду написал одно слово перед матчем Евро-2024 1
15:49 · Чемпионат Европы 2024
Райс назвал проблему сборной Англии
15:38 · Чемпионат Европы 2024
Звезда фильмов для взрослых устроила конкурс прогнозов на Евро-2024
15:30 · Чемпионат Европы 2024
Грузия - Чехия: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0
15:23 · Чемпионат Европы 2024
«Чемпионы, прижатые к стене»: Капелло оценил сборную Хорватии
15:16 · Чемпионат Европы 2024
Тренер Португалии ответил, нужен ли Роналду отдых
15:05 · Чемпионат Европы 2024
Бывший вице-президент РФС удивлён нулевой ничьей в матче Франция - Нидерланды эксклюзив
15:04 · Чемпионат Европы 2024
Шоу может пропустить остаток Евро-2024
14:58 · Чемпионат Европы 2024
Сборные Грузии и Чехии назвали составы на матч Евро-2024
14:46 · Чемпионат Европы 2024
Саутгейт рассказал, в чём проблемы в сборной Англии
14:19 · Чемпионат Европы 2024
Мбаппе сыграет за Францию прямо сегодня
14:04 · Чемпионат Европы 2024
Ташуев: «У сборной Франции явно есть зависимость от Мбаппе»
13:38 · Чемпионат Европы 2024
Тарханов: «Сборная Франции с Мбаппе и без Мбаппе — это разные команды»
Все новости