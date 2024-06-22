«Чемпионы, прижатые к стене»: Капелло оценил сборную Хорватии

В третьем туре группового этапа Евро-2024 сборная Италии сыграет против Хорватии. Если итальянцы проиграют, то могут остаться без билета в плей-офф. Комментарий по поводу игры дал известный тренер Фабио Капелло.

«Игра с Хорватией определит наше будущее. Многие говорят, что хорватская команда находится в конце своего цикла. Знаете, что я вижу вместо этого? Я вижу чемпионов, прижатых к стене. Это самые худшие соперники. Не случайно Хорватия исторически является для нас сложным соперником», - слова Капелло приводит хорватский Index.

Матч между сборными Хорватии и Италии пройдёт в понедельник, 24 июня.