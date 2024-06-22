Тренер Португалии ответил, нужен ли Роналду отдых

Криштиану Роналду отыграл 90 минут в первом матче на Евро-2024 против Чехии, в котором Португалия добилась волевой победы со счётом 2:1. Роналду старался, но не смог отметиться результативным действием в виде гола или голевого паса.

Рулевой португальской сборной Роберто Мартинес ответил на вопрос, нужен ли 39-летнему Роналду отдых.

«Вы видели, сколько минут отыграл Роналду в прошлом сезоне? У него есть опыт, никто другой не выступал на шести чемпионатах Европы», - сказал Мартинес, давая понять, что Роналду готов играть и дальше.

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