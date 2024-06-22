Шоу может пропустить остаток Евро-2024

Левый защитник сборной Англии Люк Шоу может пропустить остаток чемпионата Европы. По информации от Sky Sports, фуллбек пропустил очередную тренировку своей команды.

Напомним, Шоу присутствовал на скамейке запасных сборной Англии в первом туре чемпионата Европы против Сербии. Зато во втором туре Люк не попал даже на скамейку для запасных.

У тренерского штаба сборной Англии есть серьёзные сомнения, что 28-летний Шоу сможет принять участие на Евро-2024. Травматичный защитник в последнем розыгрыше Английской премьер-лиги из-за проблем со здоровьем смог принять участие всего в 12 матчах.