Сборные Грузии и Чехии назвали составы на матч Евро-2024

Субботнюю программу на чемпионате Европы будет открывать матч между сборными Грузии и Чехии. Стартовые составы команд приводим ниже.

Состав сборной Грузии: Мамардашвили, Двали, Кашия, Кверквелия, Какабадзе, Цитаишвили, Кочорашвили, Меквабишвили, Давиташвили, Кварацхелия, Микаутадзе.

Состав сборной Чехии: Штанек, Голеш, Хранак, Крейчи, Цоуфал, Журасек, Провод, Соучек, Шик, Черны, Гложек.

Матч сборных Грузии и Чехии стартует в 16:00 по московскому времени. Следить за игрой можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.

В первом туре Грузия проиграла Турции (1:3), а Чехия - Португалии (1:2).