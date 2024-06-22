Саутгейт рассказал, в чём проблемы в сборной Англии

Сборная Англии сталкивается с критикой, поскольку команда пока демонстрирует блеклый футбол на чемпионате Европы. Комментарий по поводу проблем команды дал её главный тренер – Гарет Саутгейт.

«Мы недостаточно хорошо и недостаточно интенсивно прессингуем. У нас есть ограничения в этом, связанное с физическим состоянием. Мы не можем прессинговать так высоко, как, например, в отборочных матчах. И мы недостаточно хорошо держим мяч. Нужно лучше владеть мячом и строить игру при большем контроле», - сказал Саутгейт журналистам.

В третьем туре группового этапа Евро-2024 сборная Англии будет играть против Словении.