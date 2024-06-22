Мбаппе сыграет за Францию прямо сегодня

В пятницу сборная Франции на чемпионате Европы сыграла вничью с Нидерландами (0:0). Футболисты французской команды, которые получили мало игрового времени, в субботу проведут товарищеский матч с молодёжкой немецкого «Падерборна». Об этом на своих страницах рассказывает издание L’Equipe.

Отмечается, что участие в этом товарищеском матче примет и нападающий Килиан Мбаппе. Капитан «трёхцветных» будет стараться привыкать к защитной маске, в которой он должен играть после перелома носа. Кстати, в игре с Нидерландами Мбаппе на поле не выходил.

Стоит сказать, что сборная Франции не впервые организовывает товарищеские матчи на крупных турнирах.

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