Ташуев: «У сборной Франции явно есть зависимость от Мбаппе»

Известный российский тренер Сергей Ташуев поделился мнением о матче второго тура группового этапа чемпионата Европы между сборными Франции и Нидерландов.

По мнению специалиста, «трёхцветным» пришлось непросто без своего лидера Килиана Мбаппе.

«В первую очередь, результат показал, что у сборной Франции явно есть зависимость от Килиана Мбаппе. Видимо, они не очень понимали, как играть без своего лидера. Такой, осторожный футбол был», — цитирует Ташуева Vprognoze.ru.

Напомним, на данный момент сборные Франции и Нидерландов возглавляют турнирную таблицу группы D, опережая третью Австрию на одно очко.