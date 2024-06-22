Гвазава назвал преимущество сборной Грузии перед другими командами

Бывший игрок «Терека» Левани Гвазава в комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился ожиданиями от матча второго тура группового этапа чемпионата Европы между сборными Грузии и Чехии.

Напомним, в своём первом матче на турнире грузинская команда уступила сборной Турции со счётом 1:3.

«Игра против Турции показала, что у сборной Грузии есть потенциал. В таких играх важна не только сама игра, но и удача, и вот её сборной Грузии не хватило. Мы были близки к ничье, а в итоге проиграли 1:3. Верю, что в игре с Чехией нам за это вернётся. Вижу преимущество сборной Грузии в индивидуальном мастерстве атакующей линии, у нас более яркие футболисты», — сказал Гвазава.

Матч между Грузией и Чехией состоится сегодня, 22 июня. Начало — в 16:00 по московскому времени.