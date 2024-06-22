Тарханов: «Сборная Франции с Мбаппе и без Мбаппе — это разные команды»

Известный российский тренер Александр Тарханов высказался о матче второго тура группового этапа чемпионата Европы, в котором сборные Франции и Нидерландов сыграли вничью (0:0).

Напомним, в этой игре не принял участия звёздный нападающий «трёхцветных» Килиан Мбаппе, ранее получивший повреждение.

«Сборная Франции с Мбаппе и без Мбаппе – это, конечно разные команды. Потому что Килиан умеет забивать. А без него у французов было много беготни, много борьбы, возникали какие-то полумоменты, но качество игры отсутствовало», — цитирует Тарханова Vprognoze.ru.

Свой следующий матч французы проведут 25 июня против команды Польши, уже лишившейся шансов на выход из группы.