Ван Дейк: «Мы забили Франции честный гол»

Капитан сборной Нидерландов Виргил ван Дейк считает, что арбитр Энтони Тэйлор должен был засчитывать гол Хави Симонса в ворота Франции. Как известно, взятие ворот было отменено из-за офсайда у Дензела Дюмфриса, находящегося рядом с голкипером. Очевидно, судьи решили, что Дюмфрис был в активной позиции, мешая Майку Меньяну реагировать.

«Мы забили честный гол… Но да, английский рефери решил его не засчитывать», - слова ван Дейка приводит Optus Sport.

Напомним, что матч между сборными Нидерландов и Франции завершился вничью со счётом 0:0. Обе команды имеют по четыре очка после двух сыгранных туров группового этапа.