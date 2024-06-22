Данни: «Уверен, что Роналду поможет Португалии выиграть Евро»

Бывший игрок «Зенита» Мигель Данни высказался о роли 39-летнего Криштиану Роналду в сборной Португалии.

По мнению Данни, опытный португалец способен привести свою команду к победе на чемпионате Европы.

«Полезен ли Криштиану Роналду сборной Португалии? Я уверен, что Роналду поможет нам выиграть Евро-2024. Все знают, какой это футболист и на что он способен», — цитирует Данни «РБ Спорт».

В своём первом матче на чемпионате Европы португальцы обыграли Чехию (2:1). В следующем туре группового этапа команда Роналду встретится с Турцией. Эта игра состоится сегодня, 22 июня, и начнётся она в 19:00 по московскому времени.