Джанашия: «В матче с Чехией Грузии надо играть только на победу»

Бывший игрок «Локомотива» Заза Джанашия поделился ожиданиями от матча второго тура группового этапа чемпионата Европы, в котором сборная Грузии встретится с командой Чехии.

Напомним, в своём первом матче грузинская команда уступила Турции (1:3) и сейчас занимает последнее четвёртое место в своей группе, где также выступает команда Португалии.

«Нам некуда деваться, надо выигрывать. Надо играть только на победу! Жаль, что с турками нам не повезло. Теперь нам должно повезти», — цитирует Джанашию Metaratings.

Матч между Чехией и Грузией состоится сегодня, 22 июня. Начало — в 16:00 по московскому времени.