Прогноз на матч Грузия - Чехия от Мостового

«Сейчас все будет решать класс и опыт. В этих аспектах у чехов, на мой взгляд, есть преимущество. Они хладнокровно подойдут к этой встрече и на классе выиграют. Мой вариант - победа Чехии», - цитирует эксперта «Всепроспорт».