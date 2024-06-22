Прогноз на матч Грузия - Чехия от Мостового

Экс-футболист сборной России Александр Мостовой поделился мнением о матче между Грузией и Чехией во втором туре группового этапа чемпионата Европы – 2024.
«Сейчас все будет решать класс и опыт. В этих аспектах у чехов, на мой взгляд, есть преимущество. Они хладнокровно подойдут к этой встрече и на классе выиграют. Мой вариант - победа Чехии», - цитирует эксперта «Всепроспорт».
Матч сборных Грузии и Чехии состоится сегодня, 22 июня, начало запланировано в 16:00 по московскому времени. В первом туре грузины потерпели поражение от Турции со счетом 1:3, а чехи оказались слабее Португалии - 1:2.
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