Павлюченко назвал победителя матча Турция - Португалия

В матче второго тура группового раунда чемпионата Европы – 2024 встретятся сборные Португалии и Турции. Своим мнением по этому поединку поделился бывший форвард московского «Спартака» Роман Павлюченко.
«Поставлю на победу Португалии. Но учитывая уровень турок, разгрома не жду. Мы увидим примерно такое же развитие событий, как в игре с Чехией. Моя ставка - победа Португалии и тотал голов меньше 3,5», - передает слова Павлюченко «Всепроспорт».
Напомним, что в первой встрече группы сборная Португалии одержала волевую победу над чехами со счетом 2:1, а Турция взяла верх над грузинами – 3:1.
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