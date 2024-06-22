Павлюченко назвал победителя матча Турция - Португалия

«Поставлю на победу Португалии. Но учитывая уровень турок, разгрома не жду. Мы увидим примерно такое же развитие событий, как в игре с Чехией. Моя ставка - победа Португалии и тотал голов меньше 3,5», - передает слова Павлюченко «Всепроспорт».