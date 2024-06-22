Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
100 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Группа A
Германия 2 6
Швейцария 2 4
Шотландия 2 1
Венгрия 2 0
Группа B
Испания 2 6
Италия 2 3
Албания 2 1
Хорватия 2 1
Группа C
Англия 2 4
Дания 2 2
Словения 2 2
Сербия 2 1
Группа D
Нидерланды 2 4
Франция 2 4
Австрия 2 3
Польша 2 0
Группа E
Румыния 1 3
Украина 2 3
Словакия 2 3
Бельгия 1 0
Группа F
Турция 1 3
Португалия 1 3
Чехия 1 0
Грузия 1 0
Чемпионат Европы по футболу 2024

Бывший вице-президент РФС удивлён нулевой ничьей в матче Франция - Нидерланды эксклюзив

22 Июня 2024 • 15:05 Комментировать

Бывший вице-президент РФС Александр Тукманов в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» заявил, что его удивила нулевая ничья между Францией и Нидерландами в матче второго тура группового этапа Евро-2024.

«Скорее всего, удивила. Потому что у французов хорошая атака, даже в отсутствии Мбаппе, средняя линия очень мощная. Да, немного удивила. Я думал, что голы будут, и сборная Франции, на мой взгляд, должна была побеждать», — сказал Тукманов.

В группе D Нидерланды возглавляют квартет с четырьмя очками, столько же у французов, они вторые. Австрия набрала три очка и находится на третьем месте, а Польша без очков потеряла шансы на выход из группы.


👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Сборная Франции Александр Тукманов евро-2024 сборная Нидерландов ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
100 $ Получить
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Назван новый главный фаворит Евро-2024: это не Англия, не Франция и даже не Германия Тренер «Спартака» Станкович ответил на вопрос о Промесе «Реал Сосьедад» принял решение по Захаряну «Спартак» принял решение по Николсону, Бальде и Мелёшину Роналду заявил о дате завершения карьеры в сборной, а «Реал» выбрал нового тренера – в главных слухах недели Винисиус сделал выбор между «Реалом» и «ПСЖ» Стало известно, какой оклад Кордоба запросил у «Спартака» Пике назвал футболиста, который определит эпоху - это не Мбаппе и Беллингем «Реал» продаёт двух футболистов - названы оба имени Тренер Украины Ребров объяснил, почему в воротах сыграл Трубин, а не Лунин
Назван лучший испанский футболист в истории: Касильяс – третий, Рауль – седьмой Месси рассказал, чем займётся после завершения карьеры Ошибки в обороне, промахи в атаке: сборная Украины начала Евро с 0:3 от Румынии Самый скучный матч Евро-2024: кивок Беллингема принёс Англии минимальную победу над Сербией Модрич уже не тот? Сборная Испании за тайм разгромила команду Хорватии Автогол оторвался в споре бомбардиров: Испания дожала Италию с помощью Калафьори и выиграла группу Гюлер – крутая мощь: Турция повергла Грузию в боевом матче Сборная Германии переиграла венгров и первой вышла в плей-офф домашнего Евро УЕФА ввёл запрет на флаги России Президент «Реала» Перес выбрал тренера на замену Анчелотти
Спортивные новости
«Эдмонтон» расправился с «Флоридой» и сравнял счёт в финальной серии Кубка Стэнли Медведев уступил 42-й ракетке мира во втором круге турнира в Галле и сломал ракетку Плющев рассказал, почему Радулов решил перейти в ярославский «Локомотив». Экс-тренер сборной России — о финальной серии Кубка Стэнли: «Сейчас у всех будут шансы» «Эдмонтон» одержал победу над «Флоридой» в пятом матче финала Кубка Стэнли Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
22.06.24 в 16:00
Грузия Грузия
Чехия Чехия
4.20 3.70 1.85
Видео
22.06.24 в 19:00
Турция Турция
Португалия Португалия
5.00 3.80 1.70
Видео
22.06.24 в 22:00
Бельгия Бельгия
Румыния Румыния
1.60 3.90 6.00
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 22 Июня
15:23 · Чемпионат Европы 2024
«Чемпионы, прижатые к стене»: Капелло оценил сборную Хорватии
15:16 · Чемпионат Европы 2024
Тренер Португалии ответил, нужен ли Роналду отдых
15:05 · Чемпионат Европы 2024
Бывший вице-президент РФС удивлён нулевой ничьей в матче Франция - Нидерланды эксклюзив
15:04 · Чемпионат Европы 2024
Шоу может пропустить остаток Евро-2024
14:58 · Чемпионат Европы 2024
Сборные Грузии и Чехии назвали составы на матч Евро-2024
14:46 · Чемпионат Европы 2024
Саутгейт рассказал, в чём проблемы в сборной Англии
14:19 · Чемпионат Европы 2024
Мбаппе сыграет за Францию прямо сегодня
14:04 · Чемпионат Европы 2024
Ташуев: «У сборной Франции явно есть зависимость от Мбаппе»
13:38 · Чемпионат Европы 2024
Тарханов: «Сборная Франции с Мбаппе и без Мбаппе — это разные команды»
13:32 · Чемпионат Европы 2024
Ван Дейк: «Мы забили Франции честный гол» 1
13:25 · Чемпионат Европы 2024
Данни: «Уверен, что Роналду поможет Португалии выиграть Евро»
13:10 · Чемпионат Европы 2024
Джанашия: «В матче с Чехией Грузии надо играть только на победу»
13:04 · Чемпионат Европы 2024
Прогноз на матч Грузия - Чехия от Мостового
12:57 · Чемпионат Европы 2024
Павлюченко назвал победителя матча Турция - Португалия
12:52 · Чемпионат Европы 2024
Лунин назвал главного фаворита чемпионата Европы
Все новости