Бывший вице-президент РФС Александр Тукманов в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» заявил, что его удивила нулевая ничья между Францией и Нидерландами в матче второго тура группового этапа Евро-2024.

«Скорее всего, удивила. Потому что у французов хорошая атака, даже в отсутствии Мбаппе, средняя линия очень мощная. Да, немного удивила. Я думал, что голы будут, и сборная Франции, на мой взгляд, должна была побеждать», — сказал Тукманов.

В группе D Нидерланды возглавляют квартет с четырьмя очками, столько же у французов, они вторые. Австрия набрала три очка и находится на третьем месте, а Польша без очков потеряла шансы на выход из группы.