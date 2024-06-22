Лунин назвал главного фаворита чемпионата Европы

Вратарь сборной Украины Андрей Лунин поделился мнением о том, кто является главным фаворитом чемпионата Европы, который сейчас проходит в Германии.

Лунин выделил команду Испании, которая выступает в одной группе с Италией, Хорватией и Албанией.

«Кто фаворит на победу на Евро? На данный момент — Испания», — цитирует Лунина ua.tribuna.com.

В текущем розыгрыше турнира испанцы успели провести две игры, в которых обыграли Хорватию (3:0) и Италию (1:0).

Свой следующий матч сборная Испании проведёт 24 июня против Албании. Начало этой встречи запланировано 22:00 по московскому времени.