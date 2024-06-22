Мостовой назвал точный счёт в матче Португалии и Турции

Бывший полузащитник испанской «Сельты» и московского «Спартака» Александр Мостовой поделился мыслями о встрече сборных Турции и Португалии в рамках второго тура групповой стадии чемпионата Европы – 2024.
«На этом Евро мы уже увидели, что команды, победившие в первых матчах, не так рьяно борются за баллы во второй встрече. Подобной игры я жду и тут. Никто не победит. Моя ставка - 1:1», - передает слова эксперта «Всепроспорт».
Матч сборных Турции и Португалии пройдет в субботу, 22 июня, стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени. В первом туре португальцы одержали волевую победу над Чехией со счетом 2:1, а турки были сильнее Грузии – 3:1.
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