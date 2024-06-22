Ровно 20 лет назад на Евро прошёл очень странный матч – воспоминаем подробности

Ровно 20 лет назад, 22 июня 2004 года, на чемпионате Европы проходили матчи последнего тура в одной из групп. За путёвки в плей-офф боролись три команды – Швеция, Дания и Италия. Перед заключительным туром положение было таким:
|М
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|З
|ПМ
|РМ
|О
|1
|Швеция
|2
|1
|1
|0
|6
|1
|+5
|4
|2
|Дания
|2
|1
|1
|0
|2
|0
|+2
|4
|3
|Италия
|2
|0
|2
|0
|1
|1
|0
|2
|4
|Болгария
|2
|0
|0
|2
|0
|7
|-7
|0
При равенстве очков в ход шли показатели команд в играх между собой, и тут между шведами, датчанами и итальянцами ситуация была такой:
|М
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|ЗМ
|ПМ
|РМ
|0
|1
|Италия
|2
|0
|2
|0
|1
|1
|0
|2
|2
|Швеция
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|0
|1
|3
|Дания
|1
|0
|1
|0
|0
|0
|0
|1
Как видим, сборные Швеции и Дании с любой победой Италии прошли бы в плей-офф при любой ничьей между собой от счёта 2:2 и крупнее за счёт большего количества забитых голов в очных встречах при одинаковых показателях по разности. А вот если бы была ничья 0:0 или 1:1, то одна из этих команд сравнивалась бы с Италией по общей разности голов во всех играх при прочих равных.
Перед игрой шведы и датчане уверяли, что никакого договорного матча быть не может. Однако матч завершился со счётом 2:2, что спровоцировало много разговоров о «скандинавском мире».
Итоговое положение команд оказалось таким:
|М
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|ЗМ
|ПМ
|РМ
|О
|1
|Швеция
|3
|1
|2
|0
|8
|3
|+5
|5
|2
|Дания
|3
|1
|2
|0
|4
|2
|+2
|5
|3
|Италия
|3
|1
|2
|0
|3
|2
|+1
|5
|4
|Болгария
|3
|0
|0
|3
|1
|9
|-8
|0
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