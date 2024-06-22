Ровно 20 лет назад на Евро прошёл очень странный матч – воспоминаем подробности

Ровно 20 лет назад, 22 июня 2004 года, на чемпионате Европы проходили матчи последнего тура в одной из групп. За путёвки в плей-офф боролись три команды – Швеция, Дания и Италия. Перед заключительным туром положение было таким:

М Команда И В Н П З ПМ РМ О 1 Швеция 2 1 1 0 6 1 +5 4 2 Дания 2 1 1 0 2 0 +2 4 3 Италия 2 0 2 0 1 1 0 2 4 Болгария 2 0 0 2 0 7 -7 0

При равенстве очков в ход шли показатели команд в играх между собой, и тут между шведами, датчанами и итальянцами ситуация была такой:

М Команда И В Н П ЗМ ПМ РМ 0 1 Италия 2 0 2 0 1 1 0 2 2 Швеция 1 0 1 0 1 1 0 1 3 Дания 1 0 1 0 0 0 0 1

Как видим, сборные Швеции и Дании с любой победой Италии прошли бы в плей-офф при любой ничьей между собой от счёта 2:2 и крупнее за счёт большего количества забитых голов в очных встречах при одинаковых показателях по разности. А вот если бы была ничья 0:0 или 1:1, то одна из этих команд сравнивалась бы с Италией по общей разности голов во всех играх при прочих равных.

Перед игрой шведы и датчане уверяли, что никакого договорного матча быть не может. Однако матч завершился со счётом 2:2, что спровоцировало много разговоров о «скандинавском мире».

Итоговое положение команд оказалось таким:

М Команда И В Н П ЗМ ПМ РМ О 1 Швеция 3 1 2 0 8 3 +5 5 2 Дания 3 1 2 0 4 2 +2 5 3 Италия 3 1 2 0 3 2 +1 5 4 Болгария 3 0 0 3 1 9 -8 0

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