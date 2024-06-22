Тукманов оценил игру сборной Франции без Мбаппе

Бывший вице-президент РФС Александр Тукманов в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» заявил, что отсутствие лидера сборной Франции Килиана Мбаппе сказалось на результате матча с Нидерландами (0:0) на Евро-2024.

«Конечно, отсутствие Мбаппе сказалось. Этот футболист - хороший завершитель атак. Он добавляет скорость в атаку и плюс ко всему забивает достаточно много. Поэтому его не хватило французам.

Команда привыкла к тому, что есть Мбаппе, есть футболист, который может решить задачу. А вчера его не было, и этого как раз и не хватило в целом», — сказал Тукманов.