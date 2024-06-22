Генич дал прогноз на матч Турция – Португалия

Футбольный комментатор Константин Генич поделился мыслями о предстоящей встрече между сборными Португалии и Турции в рамках второго тура группового этапа чемпионата Европы – 2024.

«Португальцы много подают и используют стандарты у чужих ворот, поэтому я бы здесь сыграл победу Португалии по угловым с форой (-1,5)», - передает слова Константина «РБ Спорт».

Матч Турция – Португалия состоится сегодня, 22 июня, на стадионе в Дортмунде. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени. Следить за подробной текстовой онлайн-трансляцией можно будет на Liveresult.ru.