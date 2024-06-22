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Чемпионат Европы по футболу 2024

Титов сделал прогноз на матч Португалии и Турции

22 Июня 2024 • 12:35 Комментировать

В матче второго тура группового этапа чемпионата Европы – 2024 сборная Португалии встретится с командой Турции. Об этом поединке высказался бывший полузащитник «Спартака» Егор Титов.

«Португалия победит и оформит выход из группы. Сомнений в этом практически нет. Роналду захочет реабилитироваться, забить на очередном для себя Евро. Он заряжен. Ставлю на победу с форой (-1)», - передает слова эксперта «РБ Спорт».

Матч сборных Португалии и Турции состоится сегодня, 22 июня, на стадионе в Дортмунде. Начало встречи запланировано в 19:00 по московскому времени. Текстовую онлайн-трансляцию проведет Liveresult.ru.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Португалии Сборная Турции Егор Титов ещё теги
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