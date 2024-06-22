Глушаков назвал две сборные, которые его разочаровали на Евро-2024

Экс-игрок сборной России Денис Глушаков высказался по поводу команд, которые разочаровали его своей игрой на чемпионате Европы.

«На этом Евро разочаровали хорваты и первые игры сербов. А если говорить про Англию, то скучно или не скучно – не важно. Команда идёт на первом месте», - цитирует Глушакова Sport24.

Бывший капитан «Спартака» добавил, что лучше играть скучно и при этом побеждать. По словам Глушакова, игру Англии можно будет оценивать только по завершению турнира.

Отметим, что сборная Хорватии в двух прошедших играх проиграла Испании (0:3) и сыграла вничью с Албанией (2:2). А сборная Сербии уступила Англии (0:1) и разошлась миром со Словенией (1:1).